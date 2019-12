Leizen : Baum stürzt auf Transporter: B198 in der Nacht voll gesperrt

von Susan Ebel

18. Dezember 2019, 11:25 Uhr

In der vergangenen Nacht wurde es für rund drei Stunden ziemlich stürmisch an der Seenplatte. Gegen 1 Uhr wurde in Schwerin eine Böe mit 89 km/h gemessen.

Etwa eine Stunde später drehte der Wind auch an der Müritz deutlich auf. Gegen 2 Uhr stürzte auf der B198 bei Leizen ein Baum auf einen fahrenden VW Transporter.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, sein Auto wurde aber beschädigt wie die Feuerwehr mitteilte. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sägten den Baum auf und reinigten anschließend die Straße.

Der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Zur Höhe des entstanden Sachschadens ist nichts bekannt.