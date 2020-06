Unfall auf der A24 : Autofahrer fährt in Tagesbaustelle

Der Verkehr konnte kurz nach dem Unfall auf der linken Fahrbahnseite weiterfahren, dadurch kam es zu einem Rückstau.

von Polizei Stolpe

11. Juni 2020, 14:03 Uhr

Auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin fuhr ein Autofahrer am Donnerstag Vormittag in die Absperrung der Tagesbaustelle zwischen Zarrentin und Wittenburg. Der Fahrer wurde dabei nur leicht erletzt. Der Verkehr konnte die ganze Zeit über die linke Fahrspur weiterfahren, dadurch kam es zu einem Rückstau, der sich nach Angaben der Polizei schon aufgelöst hat. Es entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro.