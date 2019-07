Anklam : Brand in Ölmühle wohl fahrlässig verursacht

Die Untersuchungen eines Brandgutachters haben diesen Verdacht jetzt bestätigt.

von Winfried Wagner

25. Juli 2019, 08:23 Uhr

Das Feuer in der Ölmühle Anklam (Vorpommern-Greifswald), bei dem vor knapp zwei Wochen ein Millionenschaden entstand, ist fahrlässig verursacht worden. Die Untersuchungen eines Brandgutachters haben diesen Verdacht jetzt bestätigt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte.

Funkenflug oder eine weggeworfene Zigarette?

So habe es kurz vor dem Brandausbruch an jenem Freitagmittag, als eigentlich niemand mehr auf dem Gelände war, noch Schweißarbeiten in dem Betrieb gegeben. Unklar sei noch, ob Funkenflug oder eine weggeworfene Zigarette die extrem trockenen Biofilter der Ölmühle in Brand setzte.

Das Feuer war am 12. Juli in der Ölmühle am Hafen, in der schon länger nicht mehr produziert worden sein soll, ausgebrochen. Weithin sichtbare schwarze Rauchwolken über der Peene-Stadt sorgten für große Unruhe. Die Biofilteranlage grenzt an das Fabrikgebäude, das ebenfalls Feuer fing. Zwei Tanks mit rund 2500 Litern Diesel wurden dermaßen erhitzt, dass es zu einer Verpuffung kam. Eine größere Explosion konnte verhindert werden. Zwei Feuerwehrleute waren bei dem Einsatz verletzt worden.