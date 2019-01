Torgelow : 85-Jähriger übersieht Notarztwagen: Schwer verletzt

Autofahrer bemerkt nahenden Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn zu spät.

von dpa

25. Januar 2019, 16:30 Uhr

Ein 85-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Notarztwagen in Torgelow bei Ueckermünde schwer verletzt worden. Der Mann bemerkte am Freitag einen mit Blaulicht und Martinshorn fahrenden Notarztwagen zu spät, so dass sein Auto mit diesem an einer Kreuzung zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. Die Besatzung des Notarztwagens blieb unverletzt und versorgte den 85-Jährigen bis zum Eintreffen des Rettungswagens. An beiden Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge ein Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro.