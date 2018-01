Brand im Einfamilienhaus : 83-jährige Frau stirbt bei Feuer in Ludwigslust

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ludwigslust ist eine 83-jährige Frau ums Leben gekommen.

von svz.de

28. Januar 2018, 10:02 Uhr

Am 28.01.2018 kam es gegen 02:30 Uhr in der John-Brinckman-Straße in Ludwigslust zu einem Brand eines Einfamilienhauses, in dessen Folge die alleinige 83-jährige Bewohnerin verstarb. Eine Hinweisgeberin hatte Polizei und Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung verständigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es vermutlich im Wohnbereich zu einem technischen Defekt eines Elektrogerätes. Die genaue Brandursachenermittlung wird jedoch noch durch einen Sachverständigen erfolgen. Durch das Feuer wurde lediglich der untere Wohnbereich in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.