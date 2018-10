Neustadt-Glewe : 160 Jahre alter Kollektenkasten gestohlen

Diebe schlagen erneutin der Marienkirche in Neustadt-Glewe zu

von Sabrina Panknin

04. Oktober 2018, 12:43 Uhr

Im Visier von dreisten Dieben – die Marienkirche Neustadt-Glewe. Bereits zum zweiten Mal wurde die Spendenbox, der sogenannte Kollektenkasten, gestohlen. Bereits Mitte September war aus der offenen Kirche Geld gestohlen worden, wie Ludwigslusts Hauptrevierleiter Gilbert Küchler jetzt mitteilt. Dieses Mal haben die Diebe am 26. September zwischen 13 und 18 Uhr einen Kollektenkasten mitgenommen. „Dieser ist schon auffällig, da er 60 mal 30 mal 40 Zentimeter groß ist“, sagt Gilbert Küchler. Ein wenig erleichtert ist Neustadt-Glewes Pastorin Silke Dräger schon. Der Kollektenkasten, der um die 160 Jahre alt ist, ist wieder aufgetaucht. Ein wenig ramponiert, aber wieder in der Kirche zurück. Einen Tag nach dem Diebstahl vom 26. September lag die Spendenbox am 27. September gegen 19.20 Uhr wieder vor Tür. Der Kollektenkasten hat schon einen besonderen Wert für die Pastorin. „Ich wäre dankbar, wenn auch der kleinere Kollektenkasten zurückgegeben wird“, sagt Silke Dräger auf SVZ-Nachfrage. Der kleine Kasten hat die Maße 20 mal 20 Zentimeter.

Die Polizei in Ludwigslust hofft nun auf Mithilfe aus Bevölkerung. „Wer in den genannten Zeiträumen jemanden gesehen oder etwas Ungewöhnliches bemerkt hat, möge sich bei uns melden“, sagt Gilbert Küchler. Es sei schon auffällig, wenn jemand mit einem größeren Holzkasten die Kirche verlasse. Wer zum Diebstahl etwas sagen kann, möge sich unter der Telefonnummer 03874 / 4110 bei der Polizei melden.

Für Pastorin Silke Dräger steht jetzt eines fest: Die Kirche bleibe erst einmal geschlossen. „Wir haben das gemeinsam im Kirchgemeinderat so beschlossen. Nur an Feiertagen bleibt die Kirche für Besucher offen“, so die Pastorin. Weitere Maßnahmen werden jetzt mit dem Präventionsberater der Polizei besprochen.