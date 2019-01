Ehrenamtliche in MV : Kabinett berät über Konzept für landesweite Ehrenamtskarte

Mehr als jeder Dritte in Mecklenburg-Vorpommern ist in irgendeiner Form ehrenamtlich aktiv. Mit einer landesweit gültigen Ehrenamtskarte sollen nun die Leistungen besonders engagierter Menschen gewürdigt werden.

von Frank Pfaff

22. Januar 2019, 06:11 Uhr

Nach gut einjähriger Vorbereitung liegt ein Gesamtkonzept für die Ehrenamtskarte in Mecklenburg-Vorpommern vor. Auf seiner Sitzung am Dienstag wird sich das Kabinett in Schwerin mit der Vorlage des Sozialministeriums befassen, ehe sie dann dem Landtag zur Diskussion und Beschlussfassung zugeleitet wird. Die Karte soll personengebunden und landesweit gültig sein und ehrenamtlich tätigen Menschen kleinere Vergünstigungen ermöglichen. Dazu können verbilligter Eintritt in Theatern, Museen und Schwimmbädern oder auch günstigere Tickets im Nahverkehr gehören.

Auf kommunaler Ebene existiert die Ehrenamtskarte bereits, in Rostock zum Beispiel seit 2011. Doch ist Mecklenburg-Vorpommern eines von nur vier Bundesländern, in denen es keine landesweit gültige Karte gibt.

Eine unbürokratische Karte

Nach den Vorstellungen des Sozialministeriums soll die Vergabe an ein Mindestpensum ehrenamtlicher Tätigkeit geknüpft sein, aber möglichst unbürokratisch erfolgen. Als Richtwerte gelten ein zeitlicher Mindestaufwand von 250 Stunden im Jahr und ein ehrenamtliches Engagement von wenigstens drei Jahren. Dem Entwurf zufolge kann die Karte auch an Personen vergeben werden, die als Trainer oder Betreuer schon Aufwandsentschädigungen erhalten.

Nach Angaben des Ministeriums sind im Nordosten rund 600 000 Menschen ab 14 Jahren in Sport- und Kulturvereinen, in sozialen und Umwelt-Organisationen, in Freiwilligen Feuerwehren, im Katastrophenschutz oder in regionalen Initiativen aktiv. Das entspreche einem Bevölkerungsanteil von gut 40 Prozent, dem höchsten in allen ostdeutschen Bundesländern.