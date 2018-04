Tag des Bieres : Zehn interessante Fakten zum Bierkonsum in Deutschland

Am 23. April 1516 wurde das Reinheitsgebot für Bier verkündet. Mittlerweile trinken die Deutschen jedoch immer weniger davon. Das hat mehrere Gründe.

von Jakob Koch

23. April 2018, 12:00 Uhr

Das Reinheitsgebot gilt als die älteste Lebensmittelverordnung der Welt, die bereits vor Jahrhunderten Biertrinker vor gesundheitlichen Gefahren schützen sollte. Vor dem 23. April 1516 gelegentlich verwendete Zutaten wie Ruß für Dunkelbier oder Stechapfel und Fliegenpilz waren fortan untersagt. Seither ist deutsches Bier auf vier Zutaten begrenzt: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Zum diesjährigen "Tag des Bieres" lohnt sich der Blick auf die aktuelle Lage des Getränks Deutschland:

1. Das Wetter gilt als der beste Bierverkäufer

Die deutsche Brauwirtschaft hat nach Branchenschätzungen 2017 erneut weniger Bier verkauft. Der Deutsche Brauer-Bund nennt ein Absatzminus der Branche von rund zwei Prozent auf rund 94 Millionen Hektoliter Bier. Im Heimatmarkt hätten der verregnete Sommer und Herbst das Geschäft getrübt. Biergarten-Besuche fielen 2017 oftmals ins Wasser. 2018 sollen große Sportereignisse wie die Fußball-WM für die gesamte Branche Impulse bringen. Übrigens sind die Tschechen mit einem Durchschnittskonsum von 143 Litern Bier pro Kopf weltweiter Rekordhalter - knapp 40 Liter mehr als die Deutschen.

2. Die Deutschen werden beim Bierkonsum wählerischer

Der durchschnittliche Bundesbürger hat im vergangenen Jahr 104 Liter Bier getrunken. "Allein wegen der demografischen Entwicklung und des wachsenden Wettbewerbsdrucks werden sich Brauereien in den kommenden Jahren tendenziell auf sinkende Absatzzahlen einstellen müssen», sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerbundes. Doch gibt es einige Biersorten, die dem allgemeinen Abwärtstrend trotzen. "Hell- und Spezialitätenbiere liegen bei den deutschen Verbrauchern weiterhin im Trend", berichtet Bier-Experte Marcus Strobl vom Marktforschungsunternehmen Nielsen.

3. Die Hopfenproduktion im Land blüht

Die Anbaufläche in der Bundesrepublik wird in diesem Jahr voraussichtlich auf mehr als 20.000 Hektar Fläche zulegen. Bereits in diesem Jahr wuchs die Fläche nach den Zahlen der Hopfenpflanzer-Verbände um gut fünf Prozent auf 19.500 Hektar. Die Ursache des Phänomens: der weltweite Trend zum "Craft Beer", das in aller Regel mit weit höherem Hopfengehalt als in Großbrauereien gebraut wird (siehe Punkt 9).

4. Jede Woche eine neue Biermarke

Die Brauereien wollen den rückläufigen Bierkonsum mit einer Vielzahl neuer Produkte wieder ankurbeln. Nach Einschätzung des Deutschen Brauer-Bundes werden in Deutschland mittlerweile bereits über 6000 verschiedene Biermarken angeboten. Das seien 1000 mehr als noch vor zehn Jahren. "Jede Woche kommt ein neues Bier auf dem Mark", sagte der Hauptgeschäftsführer Eichele.

5. Im Bierbauch kann gefährliches Fett schlummern

Die gemäßigte Plauze bei Männern scheint gerade Karriere zu machen. Und unter dem neuen Namen Dadbod - also Papakörper - wird der gute alte Bierbauch wieder vorzeigbar. Dabei war und ist der Bierbauch kein rein ästhetisches Problem: Tief im Inneren des Bauchraums kann sich Fett ansammeln und auch an und zwischen den Organen anlagern - eine Gefahr für die Gesundheit. Das sogenannte viszerale Fett sendet bestimmte Hormone aus, die zur Appetitsteigerung beitragen. Zudem sendet es Entzündungsstoffe aus, die die Blutgefäße schädigen, Fettstoffwechselstörungen begünstigen und zu Diabetes beitragen können.

6. Pils ist des Deutschen liebste Biersorte

Pils ist für jeden Dritten die Lieblingsbiersorte. Damit steht sie vor Weizen (14 Prozent) und Biermischgetränken wie Alster oder Radler (12 Prozent). Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Yougov-Umfrage. Bevorzugt wird vor allem Bier aus Bayern (38 Prozent), gefolgt von in Norddeutschland gebrautem Bier (32 Prozent). Ausländisches Bier ist dagegen weniger gefragt: Belgisches Bier trinken nur 3 Prozent, Bier aus den USA nur 2 Prozent. Craft Beer kennt mittlerweile jeder Zweite (55 Prozent). Drei Viertel von ihnen (72 Prozent) haben es schon einmal probiert (siehe Punkt 9).

7. Fast die Hälfte der Brauereien in Bayern

Die Braukunst in Deutschland hat ihren Schwerpunkt eindeutig im Süden: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind mit 642 Brauereien 43 Prozent der Brauereien in Bayern ansässig. Dort wird mit rund 24 Millionen Hektolitern im Ländervergleich auch das meiste Bier gebraut. Mit 204 Brauereien folgt Baden-Württemberg, wo rund fünf Millionen Hektoliter Bier erzeugt wird. Nordrhein-Westfalen hat den dritten Platz bei der Zahl der Brauereien inne: Mit rund 19 Millionen Hektoliter werden in 140 Brauereien die zweithöchste Menge Bier in einem Bundesland hergestellt.

8. Mehr als sieben Millionen Maß Bier auf der Wiesn

Gut sechs Millionen Besucher, mehr als sieben Millionen Maß Bier - das Münchner Oktoberfest zählte für viele Bierliebhaber auch 2017 zum festen Termin. Im vergangenen Jahr verzehrten die Besucher 127 Ochsen und 59 Kälber; sie tranken 7,5 Millionen Maß Bier - und versuchten sogar, 120 000 Maßkrüge zu klauen. Die meisten ausländischen Wiesn-Besucher kamen aus den USA, gefolgt von Gästen aus Großbritannien, Österreich, Frankreich und der Schweiz und - wenngleich etwas weniger als früher - aus Italien. Es feierten aber auch Besucher aus Saudi-Arabien, Uruguay oder Simbabwe mit.

9. Braukunst und Experimentierfreude beim Craft Beer

Die Craft-Beer-Bewegung aus den USA hat längst hierzulande Fuß gefasst. Darunter werden vor allem Biere aus kleinen Brauereien verstanden, die ihre handwerkliche Arbeit, Unabhängigkeit und Produktqualität betonen, was sich nicht nur im Geschmack, sondern auch im Preis ihrer Biere widerspiegeln kann. Craft Beer wird in kleineren Mengen hergestellt - schon allein das macht es teurer. Außerdem wird es oft wertiger präsentiert. Im vergangenen Jahr kamen in Deutschland 82 Betriebe hinzu, so viele wie in den acht Jahren zuvor insgesamt. Damit gibt es nach Angaben des Deutschen Brauer-Bunds nun 1492 Braustätten, so viele wie nie seit der Wiedervereinigung.

10. Schon mäßiger Konsum verkürzt die Lebenserwartung

Weniger ist besser: Die Richtwerte für den Konsum von Alkohol sind in vielen Ländern einer Untersuchung zufolge zu hoch - auch in Deutschland. Eine große Übersichtsstudie zeigt, dass der Konsum von mehr als 100 Gramm reinem Alkohol pro Woche - das entspricht etwa fünfeinhalb Gläsern Wein oder 2,5 Litern Bier - die Lebenserwartung verkürzt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigert, berichtet ein internationales Forscherteam. Höherer Alkoholkonsum war der Untersuchung zufolge mit einem höheren Risiko für Schlaganfall, Herzschwäche, Bluthochdruck und einem tödlichen Aorten-Aneurysma verbunden. Allerdings ging er mit einer etwas geringeren Gefahr für nicht-tödliche Herzinfarkte einher.