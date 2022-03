Forscherin zu Kriegsangst : Zu viel Angst kann krank machen

Zwei Jahre lang hat vielen Menschen die Corona-Pandemie Angst gemacht. Nun kommt ein Krieg in Europa dazu. Eine Forscherin erklärt, warum zu viel Angst krank machen kann - und was sich dagegen tun lässt.

Erst Corona, nun Krieg: Zu lange anhaltende Angst kann einer Neurowissenschaftlerin zufolge krank machen. „Eigentlich ist unser Angstsystem so ausgelegt, dass wir nur auf kurzfristige Bedrohung reagieren - also mit Angriff oder Weglaufen“, Angst an sich sei völlig normal und der Körper könne damit umgehen - wenn sie wieder vorbeigehe. Das Problem sei a...

