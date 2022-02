Wettervorhersage : Woher Meteorologen wissen, wie wir die Temperatur empfinden

Auf das Thermometer geschaut und dennoch die falschen Klamotten angezogen? Hier erfahren Sie, wie sich die gefühlte von der tatsächlichen Lufttemperatur unterscheidet und wie sie berechnet wird.

Wenn man morgens das Haus verlässt oder seine Sachen für einen Urlaub packt, fällt es manchmal gar nicht so leicht, einzuschätzen, welche Kleidung angemessen ist. Dieselbe Temperatur kann sich an verschiedenen Tagen und Orten nämlich ganz unterschiedlich anfühlen. Wetterdienste geben daher häufig in ihren Meldungen nicht nur die tatsächliche, sondern a...

