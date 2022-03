Notnagel statt Game-Changer : Wem Paxlovid bei Covid-19 helfen kann

Tabletten schlucken und so einem schweren Covid-19-Verlauf vorbeugen: Was erst einmal vielversprechend klingt, hat in der Praxis bisher noch einige Haken.

Eine Million georderte Packungen für Deutschland undhohe Wirksamkeit gegen schwere Covid-19-Verläufe: Nach mehrerenImpfstoffen und Medikamenten hat vorige Woche die Auslieferung einesPräparats in Deutschland begonnen, das man auf den ersten Blick füreinen Ausweg aus der Pandemie halten könnte. Die Tabletten, um die es geht, heißen Paxlovid und stammen ...

