Tierwelt : Kubanische Landschnecke „Weichtier des Jahres“

Bunt und besonders ist sie - und Liebespfeile sind ihre Spezialität. Die Kubanische Landschnecke lebt nur an einem schmalen Küstenstreifen Kubas - und ist vom Aussterben bedroht.

Sie ist besonders farbenfroh und pflanzt sich mit einem „Liebespfeil“ fort: Die Kubanische Landschnecke (Polymita picta) ist das „Weichtier des Jahres 2022“. Bei der internationalen Publikumsabstimmung erhielt die Schnecke die meisten Stimmen, wie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung am Freitag in Frankfurt mitteilte. Quasi als Belohnung we...

