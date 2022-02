Forschungsschiff : Kabeljau und Tintenfische in zentraler Arktis gefunden

Damit hatten die Forschenden nicht gerechnet: Mitten in der zentralen Arktis stießen sie während der „Mosaic“-Expedition auf Kabeljau. Und die Fische waren auch noch bis zu 70 Zentimeter groß.

Kabeljau und Tintenfische können viel weiter nördlich leben als bisher angenommen: Wissenschaftler entdeckten während der „Mosaic“-Expedition mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ einzelne große Exemplare dieser Meeresbewohner in der Zentralarktis. Das Konsortium „Efica“ (European Fisheries Inventory in the Central Arctic Ocean) beschreibt den Fund nun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.