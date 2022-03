Kriminalität : Illegale Geschäfte mit Gülle? - Durchsuchungen in ganz NRW

Mit großangelegten Durchsuchungen sind Ermittler an zahlreichen Standorten in Nordrhein-Westfalen gegen ein mutmaßliches illegales Treiben mit Gülle vorgegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Hagen und das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilten, wird gegen 23 Beschuldigte ermittelt. Es seien 50 Objekte - Firmengebäude, Büros, landwirtschaftliche Betriebe und Wohnungen - durchsucht worden. Die Aktionen fanden in ganz NRW statt, einige wenige auch in Hessen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Als Hauptbeschuldigter gilt ein Landwirt aus dem Märkischen Kreis, gegen den mehrere Vorwürfe erhoben werden. Nach Hinweisen der Landwirtschaftskammer habe sich der Verdacht ergeben, der 46-Jährige habe über mehrere Jahre Gülle, Gärreste und ähnliche Reststoffe aus der Landwirtschaft nicht sachgemäß entsorgt. Den Verbleib der Substanzen habe er zum Tei...

