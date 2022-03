Natur-nachhaltigkeit : Freundschaft im Weltall

Im Weltall halten die Menschen zusammen. Auch dann, wenn es so wie jetzt auf der Erde viel Streit gibt. Vor allem wegen des Kriegs in der Ukraine haben die Regierenden der Länder USA und Russland gerade große Probleme miteinander.

Auf der Raumstation ISS arbeiten Forschende aus den USA und Russland häufig miteinander. So war es auch in den vergangenen Wochen. Am Mittwoch haben drei Raumfahrer die ISS verlassen. Mit einer russischen Raumkapsel flogen sie zurück zur Erde. „Die Menschen auf der Erde haben Probleme“, sagte Anton Schkaplerow vor dem Abflug. Das sei im All anders. „Wi...

