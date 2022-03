„Earth Hour“ : Dunkler Dom auch in NRW im Zeichen des Friedens

Millionen Menschen rund um den Globus sind am heutigen Samstag wieder aufgerufen, mit einer Stunde Dunkelheit ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Bei der „Earth Hour“ sollen in allen Zeitzonen jeweils um 20.30 Uhr die Lichter ausgemacht werden. In NRW sind der Kölner Dom, die Düsseldorfer Tonhalle, das Gasometer in Oberhausen und zahlreiche weitere Gebäude dabei.

2022 steht die Veranstaltung auch im Zeichen des Wunsches nach Frieden in der Ukraine, Europa und der ganzen Welt. Am Brandenburger Tor in Berlin soll deshalb etwa eine Friedenstaube aus LED-Lichtern leuchten. Gestartet wurde die „Earth Hour“ 2007 von der Umweltstiftung WWF in Australien....

