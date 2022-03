Höxter : Zwei entlaufene Nandus erschossen

Zwei entlaufene Nandus haben in den vergangenen Tagen im Kreis Höxter an der Landesgrenze zu Niedersachsen für Aufsehen gesorgt. In Absprache mit den Behörden hat ein Jäger mit Sondergenehmigung die Laufvögel am Montag und Dienstag erschossen, wie die Polizei erklärte. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizei gab es seit mehreren Tagen Sichtungen der Tiere. „Erst vereinzelt, dann gehäuft“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Verwirrung hatte es gegeben, weil die Zeugen ein Tier bei Nieheim und eins im rund 30 Kilometer entfernten Warburg gesehen hatten. Wegen der Gefahr für Autofahrer auf den vielbefahrenen Lands...

