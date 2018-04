Einfache Hilfe : Zuckerlösung macht müde Hummeln wieder munter

Die Hummel spielt eine wichtige Rolle beim Bestäuben von Pflanzen. Umso wichtiger, dass Hummeln für diesen Prozess bei Kräften sind. Schwachen Insekten können Tierfreunde auf einem ganz einfachen Weg helfen.

von dpa

05. April 2018, 16:09 Uhr

Wer derzeit im Garten eine entkräftete Hummel findet, kann sie mit etwas Zucker wieder aufpäppeln. Dazu sollten Tierfreunde die Brummer vorsichtig aufheben, entweder mit einem Stück Papier oder mit bloßen Händen, rät der Nabu Bremen.

Dann löst man einen halben Teelöffel Zucker in lauwarmem Wasser auf und bietet die Mischung der Hummel an - am besten direkt auf dem Löffel. Im besten Fall retten Gärtner damit nicht nur die einzelne Hummel, sondern ein ganzes Volk.

Denn zurzeit sind den Angaben nach nur die besonders dicken Königinnen unterwegs, die Pollen und Nektar sowie einen Nistplatz suchen. Dort gründen sie dann Völker mit hunderten von Arbeiterhummeln, die dann im Sommer in Gärten und auf Wiesen unterwegs sind.