Vogelfutter mit Frühjahrsnote : Wildkräuter für Wellensittiche sammeln

Frische Kräuter bereichern den Speiseplan von Wellensittichen oder Papageien. Im Frühjahr gibt es davon reichlich. Welche Kräuter sind für die Vögel geeignet?

von dpa

04. Mai 2018, 12:33 Uhr

Frische Kräuter sind für für Wellensittiche oder Papageien eine willkommene Abwechslung. Vogelhalter können sie im Frühling selbst sammeln.

Geeignet sind zum Beispiel Löwenzahn, Spitzwegerich, Giersch oder Breitwegerich, heißt es in der Zeitschrift «Ein Herz für Tiere» (Ausgabe Mai 2018). Am besten sammeln Besitzer Kräuter an wenig befahrenen Straßen oder am Waldrand. Vor dem Füttern sollten sie das Grünzeug gründlich waschen.