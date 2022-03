Zirkus : Vier Dromedare ausgebüxt: Polizei bringt Tiere zurück

Ungewöhnliche Begegnung für Polizisten in Wilhelmshaven: Vier Dromedare büxen aus einem Zirkus aus. Da es sich die Tiere in einer Straße zwischenzeitlich gemütlich machen, müssen die Beamten ran.

Vier ausgebüxte Dromedare haben in Wilhelmshaven die Polizei auf den Plan gerufen. Die Tiere waren aus dem Winterlager eines Zirkus im Süden der Stadt entlaufen und hatten sich rund 500 Meter weit in eine Siedlung entfernt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Bild der Beamten zeigte drei der vier Tiere auf einer Straße vor Häusern und einem Strei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.