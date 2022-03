Borken : Unbekannter schlägt mir Reitgerte auf Schwan ein

Nach einem Angriff mit einer Reitgerte auf einen Schwan sucht die Polizei des Kreises Borken nach Zeugen des Vorfalls. Der Unbekannte soll am Dienstag in Gronau mehrfach auf das Tier eingeschlagen haben. Gegenüber Zeugen sagte er zur Begründung, das Tier habe ihn bereits mehrfach attackiert. Zuvor hatte er im Stadtpark des Stadtteils Epe nach den Tieren gerufen. Das Männchen war daraufhin vor dem Angriff in Abwehrhaltung gegangen, während das Weibchen auf der Brutstelle sitzen blieb. Nach den bisherigen Erkenntnissen, so die Polizei weiter, wurde der Schwan durch die Schläge nicht verletzt.

