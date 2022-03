Region Hannover : Uhu verhindert Sprengung in altem Bergwerk

Wegen eines nistenden Uhus darf ein Wasserhochbehälter in einem stillgelegten Bergwerk nahe Hannover nicht gesprengt werden. Einen Tag vor der geplanten Sprengung zog das zuständige Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Dienstag die notwendige Erlaubnis zurück. Eine letzte Begehung des Sprengortes habe die Vermutung bestätigt, dass der streng geschützte Eulenvogel in dem Turm ein Nest gebaut habe, teilte die Behörde mit.

Der Wasserhochbehälter mit Pförtnergebäude und Schaltanlagen steht in einem alten Kali-Bergwerk in Hänigsen (Region Hannover). Er soll abgerissen werden, um das Gelände für neue Nutzer freizugeben. Durch die Vorarbeiten zur Sprengung sei die Statik des Bauwerks aber geschädigt, hieß es. Der Eigentümer des ehemaligen Schachtes, der Bergbaukonzern K+S in...

