Lüneburg : Polizei kontrolliert Leinenpflicht während Lammzeit

Schafe können Hunde nicht von Wölfen unterscheiden und geraten oft in Stress, wenn sie in ihre Herde laufen. Besonders in der Lammzeit sorgen nicht angeleinte Hunde für Panik. Die Polizei in der Heide kontrolliert dies nun.

In der nördlichen Lüneburger Heide überwacht die Polizeiinspektion Harburg während der Lammzeit die Leinenpflicht für Hunde. Immer wieder sorgen freilaufende Vierbeiner für Panik in den Herden der Heidschnucken. „Die geraten in Panik, bekommen Stress“, sagt ein Polizeisprecher. „Wir versuchen, uns zu kümmern“. Derzeit würden die Frühjahrsspaziergänger ...

