Niedersachsen : Polizei erschießt zwei Hunde bei Attacke auf Halter

Die Polizei in Göttingen hat zwei Hunde erschossen, die ihren eigenen Halter attackiert und durch Bisse schwer verletzt haben. Die beiden Beamten töteten die Hunde am Freitagabend mit mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen, wie die niedersächsische Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hätten sich die American Staffordshire Terrier an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Mannes festgebissen gehabt.

Bevor die Beamten eintrafen, hatten Zeugen demnach unter anderem mit Pfefferspray versucht, dem 35 Jahre alten Halter bei der Attacke seiner Hunde zur Hilfe zu kommen - jedoch erfolglos. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Einsatz sei zudem einer der Beamten durch einen Biss leicht verletzt worden. Sein Kollege hab...

