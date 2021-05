Erst abwarten : Naturschutzbund: Jungvögel auf dem Boden nicht mitnehmen

Auch wenn sie scheinbar hilflos auf dem Boden sitzen: Laut Nabo sollten Jungvögel nicht aufgehoben und mitgenommen werden. Das hat einen guten Grund.

Wetzlar | Scheinbar hilflos auf dem Boden sitzende Jungvögel sollten laut einer Empfehlung des Naturschutzbundes Nabu nicht mitgenommen werden. Tatsächliche Hilfe benötigten befiederte Jungvögel nur, wenn nach mehreren Stunden noch keine Altvögel in ihrer Nähe zu sehen seien, so der Nabu in Wetzlar. Mit ihren Rufen würden sie Kontakt zu ihren Eltern halten, ...

