Hund-katze-co : Illegaler Welpenhandel: Polizei rettet zehn Hundebabys

Einem mutmaßlich illegalen Welpenhandel ist die Polizei in Essen auf die Spur gekommen und hat zehn Hundebabys gerettet. Die erst wenige Wochen alten Hundewelpen seien in ein Essener Tierheim gebracht worden, wo sie nun einige Wochen in Quarantäne bleiben müssen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hätten Zeugen im Stadtteil Altendorf Beobachtungen gemacht, die auf einen verbotenen Welpenhandel aus einem Auto heraus hindeuteten.

Die Einsatzkräfte fanden den Angaben zufolge das beschriebene Fahrzeug geparkt und verlassen vor. Zeugenhinweise führten sie dann in ein Mehrfamilienhaus. Als sich die Polizisten durch das Haus fragten und bei einem 40-Jährigen klingelten, hörten sie ein Winseln aus der Wohnung. Letztlich trafen die Beamten dort fünf Tatverdächtige und zehn Hundewelpen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.