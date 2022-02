Harte Zeiten für Zoos : Hilfe für Eisbär, Pinguin und Co. in der Pandemie

Eine harte Zeit für Zoos: In der Corona-Pandemie bleibt es auf den Wegen zwischen Nilpferdbecken und Affengehege monatelang leer. Was hilft in der Krise? Spendenpatenschaften sind ein Weg - mehr als das Geld zählt aber etwas anderes.

Wer würde nicht gerne einmal mit einem süßen Erdmännchen kuscheln? Oder einer fünf Meter großen Giraffe das Futter reichen? Marina Dangers hat im Zoo Hannover schon viele solcher „Rendezvous” erlebt, bei denen sie ganz nah an das Tier heran darf. Die passionierte Zoo-Besucherin ist seit 42 Jahren fast jeden Monat im Zoo. „Sicher habe ich meine Liebling...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.