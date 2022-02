Hund-katze-co : Gepolsterte Füße und fette Höcker

Von wegen Trampeln! Das kleine Kamel steht noch wackelig auf den Beinen. Es ist vergangene Woche im Allwetterzoo in Münster geboren worden und nun dort das jüngste Familienmitglied bei den Trampeltieren.

Trampeltiere gehören zu den Kamelen. Sie haben zwei Höcker und große Füße mit einer gepolsterten Sohle. Auf diesen Füßen können sie gut durch Sand laufen. Die Tiere leben nämlich unter anderem in einer großen Wüste in Zentralasien. Trampeltiere kommen wochenlang ohne Wasser aus. Wenn sie dann trinken, können sie mehr als 100 Liter aufnehmen. In ihren ...

