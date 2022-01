Hund-katze-co : Erster Storch zurück: „Rückreisewelle” ab Ende März erwartet

Ein Storch macht noch keinen Frühling. Die Freude über den Frührückkehrer in Belitz bei Teterow ist dennoch groß.

Der erste Storch ist nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt. Er sei bereits am 22. Januar auf seinem Horst in Belitz bei Teterow (Landkreis Rostock) gesehen und gemeldet worden, sagte Stefan Kroll von der Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Nordkurier”...

