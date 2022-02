Hund-katze-co : Ermittlungen zu Stallbrand eingestellt: Defekt war Ursache

Ein Jahr nach dem Brand in einem Schweinestall in Kobrow bei Sternberg (Ludwigslust-Parchim), bei dem etwa 3000 Tiere verendeten, sind die Ermittlungen zu dem Fall eingestellt worden. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte, wurde das Feuer durch einen Defekt in der Computeranlage ausgelöst. Das hätten intensive Untersuchungen und Nachforschungen eines Gutachters ergeben.

Die Anlage war erst 2018 in Betrieb gegangen und galt als eine der modernsten ihrer Art. Das Feuer war am 28. Februar 2021, einem Sonntag, ausgebrochen. Die Schweinezuchtanlage bestand aus drei baugleichen, insgesamt etwa 150 langen und 40 Meter breiten Ställen. Das Feuer war gegen Mittag im mittleren Stall ausgebrochen. Ein Autofahrer, der Qualm bemer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.