Hund-katze-co : Eisbär Blizzard im Zoo Karlsruhe gestorben

Im Zoo Karlsruhe ist am Wochenende der Eisbär Blizzard gestorben. Tierpfleger hatten ihn am Samstag tot in der Innenanlage gefunden, wie der Zoo am Sonntag mitteilte. Dort sei er nach der Versorgung einer Wunde bereits seit Montag überwacht worden - dabei seien sehr schlechte Nierenwerte festgestellt worden. Am Freitag habe sich der Zustand des Eisbären dann deutlich verschlechtert.

„Dass Blizzard so schlechte Nierenwerte hatte, war für uns alle eine böse Überraschung. Wir müssen aber davon ausgehen, dass diese Problematik schon über einen längeren Zeitraum bestanden hat, ohne dass das Tier uns etwas davon gezeigt hätte“, sagte Zootierarzt Marco Roller. Man könne bisher nicht sagen, was der Grund für die schlechten Werte war. Man ...

