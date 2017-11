Tipps für Tierfreunde : Auch Pflanzen im Aquarium brauchen Dünger

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Seidel 1 von 1

17.Nov.2017

Pflanzen machen ein Aquarium erst komplett: Sie sorgen für Sauerstoff, bieten den Fischen ein Versteck und sorgen für ein sauberes Becken. Allerdings hat jede Pflanze verschiedene Ansprüche an Bodengrund, Wasserwerte, Temperatur und Beleuchtung.

Grundsätzlich können sich Aquarienbesitzer merken: Gelbe Blätter, lange Stängel mit wenigen Blättern oder ein kümmerlicher Wuchs sind Anzeichen dafür, dass im Becken zu wenig Nährstoffe vorhanden sind. Darauf weist die Fördergemeinschaft Leben mit Heimtieren hin.

Besonders Schwimmpflanzen brauchen im Wasser gelöste Nährstoffe wie Nitrate, Phosphate und Kalium. Ist ein Becken dicht bewachsen und es gibt nur wenige Fische, sollte man mit einem speziellen Dünger nachhelfen.

Mit bestimmten Nährstoffen übertreibt man es aber besser nicht: Eisen, Kupfer oder Zink brauchen Pflanzen nur in winzigen Mengen. Am besten verwendet man hierfür einen Flüssigdünger, der sich über die Strömung im Becken gut verteilt. Wegen der Dosierung lassen sich Halter am besten im Fachhandel beraten.