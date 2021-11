Liebesbeweis oder Drohung : Warum starrt mich die Katze so an?

Katzen teilen sich ihren Menschen auch mit intensiven Blicken mit. Was sie damit meinen, variiert. Das kann eine Sympathiebekundung sein. Manchmal aber auch eine Ermahnung oder gar Drohung sein.

Bad Homburg | Liebt sie mich oder will sie was zu fressen? Katzenbesitzer kennen sie, die stechenden Blicke ihrer kleinen Raubtiere. Manchem fällt die Einordnung schwer, was das Tier damit mitteilen will. Tatsächlich gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten, sagt Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund in Bonn. „Das Starren muss immer im Kontext mit ...

