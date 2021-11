Reinigungstrick für Voliere : Mit der Dampfente gegen Vogelkot

. Gefiederte Freunde versetzen einen mit ihrem bunten Federkleid und fröhlichem Gezwitscher in Verzückung. Aber die Reinigung des Vogelheimes? Für die gibt es einen Trick.

Bretten (dpa/tmn) Die Reinigung der Gitter von Volieren und Spielzeugen für Heimvögel ist wichtig. Wer möglichst wenig Zeit dafür investieren will, sollte zeitnah und regelmäßig hinterm Schmutz her sein. Denn je länger man damit wartet, desto mehr Zeit braucht man, weil der Schmutz am Käfig antrocknet. Es gibt im Tierhandel zwar spezielle Reinigung...

