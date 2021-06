Chemie-Keule nur im Notfall : Ameisen im Haus – was tun? Tipps zur Bekämpfung und Vorbeugung

Wenn Ameisen sich den Weg ins Haus hineinbahnen, sollten Sie rasch handeln. Um die Krabbeltierchen loszuwerden braucht es aber kein giftiges Insektizid. Mit Hausmitteln und guter Vorsorge lässt sich eine Plage abwenden.

Hamburg | Heimische Ameisenarten verschlägt es vor allem im Frühjahr oder im Sommer in menschliche Behausungen. Denn in diesen Monaten mangelt es der Ameise an Nahrung in ihrer natürlichen Umgebung. Die Ausscheidungen von Blattläusen zählen beispielsweise zu einer wichtigen, aber noch wenig verfügbaren Quelle. Reichlich zucker- und eiweißhaltige Lebensmittel fi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.