Schleswig-holstein : 17 Norwegische Wildkatzen im Kreis Stornmarn ausgesetzt

In Reinbek (Kreis Stormarn) sind seit Januar 17 Norwegische Wildkatzen ausgesetzt worden. Es handelt sich um fünf erwachsene Tiere und zwölf Katzenkinder im Alter zwischen sieben Wochen und acht Monaten, wie die Polizei am Freitag in Ratzeburg mitteilte. Die Tiere seien an unterschiedlichen Tagen unter anderem in einer Tierherberge, in einem Kleingartenverein und an einer Grundschule gefunden worden.

Jedes Tier habe einen Wert von etwa 800 Euro. Demnach gab es zunächst keine Hinweise darauf, dass ein möglicher Züchter seine Zucht illegal auflöse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Die Norwegische Waldkatze, auch als Norweger bezeichnet, ist eine Hauskatze - und eine der größten Rassekatzen....

