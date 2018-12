Ägypten, Karibik, Asien : Wo Urlauber derzeit gut baden können

Im Advent an den Strand? Urlauber finden angenehme Wassertemperaturen derzeit nicht mehr am Mittelmeer. Für Badespaß im Meer ist eine etwas weitere Reise notwendig, zum Beispiel zum Roten Meer, in die Karibik oder zu Küsten in asiatischen Ländern.

von dpa

05. Dezember 2018, 13:19 Uhr

Wer die Vorweihnachtszeit für einen Badeurlaub nutzen möchte, muss weit fliegen. Angenehme Temperaturen jedenfalls finden sich im Mittelmeer nicht mehr - am ehesten noch auf Zypern mit 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Wärmer ist das Rote Meer in Ägypten mit 25 Grad. Auf den gleichen Wert kommt das Meer in Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. In Mexiko locken 28 Grad Wassertemperatur. Auch viele asiatische Länder laden zum Baden ein, etwa Thailand und Sri Lanka mit 29 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-14 Algarve-Küste 18 Azoren 18-19 Kanarische Inseln 20-22 Französische Mittelmeerküste 16-17 Östliches Mittelmeer 20-22 Westliches Mittelmeer 16-18 Adria 12-18 Schwarzes Meer 9-15 Madeira 20 Ägäis 15-20 Zypern 22 Antalya 21 Korfu 20 Tunis 18 Mallorca 17 Valencia 17 Biarritz 14 Rimini 12 Las Palmas 21

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 25 Südafrika 19 Mauritius 33 Seychellen 30 Malediven 29 Sri Lanka 29 Thailand 29 Philippinen 29 Tahiti 28 Honolulu 24 Kalifornien 14 Golf von Mexiko 28 Puerto Plata 25 Sydney 21