Reiseveranstalter-Angebote : Winter 2020/21: Oft geringere Hotelpreise bei DER Touristik

Der Sommerurlaub 2020 beschäftigt in der Corona-Krise gerade viele Gemüter. Die Reiseveranstalter sind jedoch schon einige Schritte weiter und stellen nun nach und nach ihre Wintersaison-Angebote vor.

von dpa

16. Juni 2020, 09:06 Uhr

Mit deutlich mehr Skiurlaub-Angeboten und vielerorts reduzierten Hotelpreisen gehen die Reiseveranstalter der DER Touristik in die Wintersaison 2020/21. Zugleich versichert das Unternehmen angesichts der weltweiten Corona-Pandemie, ausschließlich Reisen in solche Hotels anzubieten, in denen strenge Vorgaben zur Gesundheitsvorsorge der Gäste umgesetzt und kontrolliert werden.

Zur DER Touristik gehören die Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix. Gemeinsam bringen diese nun 37 Winter- und Jahreskataloge heraus. Einziges komplett neues Ziel ist dabei die zu Kuba gehörende Insel Cayo Cruz, wo zwei Hotels zur Auswahl stehen.

Ein Katalogschwerpunkt sind die Angebote für Wintersport-Urlauber. Unter anderem wurden die Bettenkapazitäten in Skihotels in Deutschland und Österreich um 30 Prozent erhöht, und auch in den skandinavischen Ländern werden neue Hotels und Rundreisen angeboten.

Viele Hotels günstiger als im vergangenen Winter

Beim Winterurlaub sollen viele Gäste der DER-Marken weniger tief in die Tasche greifen als im vergangenen Jahr: Viele Hotelpartner hätten die Preise gesenkt, teilte das Unternehmen mit. Dies sei vor allem für Reisende, die ihren Sommerurlaub wegen der Corona-Pandemie nicht antreten können und ihn im Winter nachholen wollen, «eine sehr positive Nachricht». Auch wechselkursbedingt seien einige Reiseziele günstiger geworden, darunter Südafrika und Namibia. Auf Island sinken um rund 10 Prozent, in Norwegen und Schweden um bis zu 5 Prozent.

Weiter ausgebaut hat die DER-Gruppe ihr Angebot in Luxushotels - einem Bereich, in dem die Urlaubernachfrage seit Jahren stark steige. Die Spezialmarke Dertour Deluxe habe dazu 55 Hotels neu ins Programm aufgenommen, unter anderem in Kambodscha und auf den Malediven.

Neues Kombi-Angebot mit der Deutschen Bahn

Bereits in der Sommersaison 2020 startet die DER Touristik ein neues Programm mit der Deutschen Bahn. Für die Anreise zu Hotels innerhalb Deutschlands kosten die Tickets dabei 25 Euro pro Person und Strecke in der Zweiten oder 50 Euro in der Ersten Klasse. Das Angebot ist bis Ende August buchbar und gilt für Reisen vom 1. Juli bis 31. Oktober.