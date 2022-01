Ziel von 80 Prozent : Wie die Bahn 2022 pünktlicher werden will

Jeder vierte Fernzug war im vergangenen Jahr zu spät. Das soll schnell wieder besser werden. Doch das Qualitätsproblem der Bahn „ist im Kern ein Kapazitätsproblem“.

Die Deutsche Bahn will im Fernverkehr in diesem Jahr wieder deutlich pünktlicher unterwegs sein. „Wir haben uns in diesem Jahr ein Ziel von 80 Prozent Pünktlichkeit im Fernverkehr vorgenommen”, sagte Bahnchef Richard Lutz der Deutschen Presse-Agentur. „Das wird in den nächsten Monaten große Anstrengungen erfordern, da wir erneut auf Rekordniveau bauen ...

