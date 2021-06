Von „Kluntjes“ und „Wulkjes“ : Warum in Ostfriesland immer Teezeit ist

In rund 400 Jahren hat sich in Ostfriesland eine feste Teekultur entwickelt. Bis zu sechs Teezeiten gehören für viele Ostfriesen zum Alltag. Für eine Teezeremonie braucht es ein Stück Kandis, kupferroten Schwarztee, einen kleinen Löffel Sahne - und Zeit.

Aurich | Für eine Tasse schwarzen Tee ist in Ostfriesland immer Zeit. Oder besser gesagt: Für drei Tassen. Nicht umsonst lautet eines der berühmtesten plattdeutschen Sprichwörter „Dree is Oostfresenrecht“ - was so viel bedeutet wie: Bei einer Teezeremonie werden mindestens drei Tassen unaufgefordert eingeschenkt, das gilt als Ostfriesen-Recht. „In Ostfriesl...

