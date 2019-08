Warnung vor E.-coli-Bakterien : Vorsicht bei Obst und rohem Gemüse in Ägypten

Ägyptenreisende müssen aktuell bei frischem Obst und Gemüse sehr vorsichtig sein. Das E.-Coli-Bakterium treibt sein Unwesen.

von dpa

In Ägypten sollten Touristen beim Essen lieber vorsichtig sein. In diesem Jahr wurden nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Berlin vermehrt Erkrankungen mit E. coli gemeldet, die nach oder während eines Aufenthalts in Ägypten aufgetreten sind.

Infektionsquellen sind vor allem roh verzehrtes Obst und Gemüse sowie nicht durchgegartes Rind- und Schaffleisch.

Daher sollten Touristen besser nur Obst essen, das sie selbst schälen können und auf den Verzehr von nicht durchgegarten Speisen verzichten. Wasser und andere Getränke sollten am besten nur aus original verschlossenen Flaschen oder abgekocht zu sich genommen werden.