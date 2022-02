Wirtschaft : Verreisen in der Heimat

Frühling, Sommer und etwa die Herbstferien sind eine beliebte Zeit für Urlaubsreisen. Im Januar und Februar bleiben aber zum Beispiel an der Ostsee in Hotels häufig viele Zimmer leer. Erst, wenn es Frühling wird, kommen wieder mehr Touristen.

Das brachte Hotels zum Beispiel in der Stadt Lübeck auf eine Idee: Sie bieten speziell Einwohnern von da in dieser Zeit einen Urlaub bei sich an. Die Zimmer vermieten sie viel billiger als normalerweise. „Selbst wenn zwischen dem Zuhause und dem Hotel nur 20 Kilometer liegen, ist es doch ein Gefühl von Auszeit“, sagt Karin Mäsker, die diese Gelegenheit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.