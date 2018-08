Reise-Highlights : Usedoms Kaiserbäder und ein Berg-Aufzug

Die Modernisierungsarbeiten dauerten eine Weile. Nun können Besucher des Chimney Rock State Parks in North Carolina wieder einen Aufzug durch den Berg nehmen. Andernorts lässt sich mit einer Kurkarte das gesamte Busstreckennetz nutzen.

von dpa

07. August 2018, 12:42 Uhr

Aufzug durch Berg in North Carolina fährt wieder

Im Chimey Rock State Park im US-Bundesstaat North Carolina fährt ein Aufzug mitten durch den Berg. Dieser Aufzug wurde nun nach Modernisierungsarbeiten wieder eröffnet, wie die Tourismusvertretung von North Carolina mitteilt. Wer lieber zu Fuß geht, kann auch einen Wanderweg auf den Gipfel des Chimney Rock nehmen. Chimney bedeutet Schornstein. Der Chimey Rock State Park liegt rund 160 Kilometer westlich von Charlotte.

Kaiserbäder: Mit der Kurkarte per Bus auf Usedom unterwegs

Was viele Kurorte bereits anbieten, soll jetzt auch auf Usedom Einzug halten. Touristen können mit ihrer Kurkarte das gesamte Busstreckennetz der Usedomer Bäderbahn nutzen. Die drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin testen in den kommenden drei Monaten die Kaiserbäder Card, die Übernachtungsgäste beim Vermieter und Tagesgäste in den Touristeninformationen und an den Kurkartenautomaten bekommen. Das teilt die Kaiserbäder Tourismus GmbH mit. Zum 1. Januar 2019 soll die Karte regulär eingeführt werden.

Weißrussland ermöglicht visumfreie Einreise für 30 Tage

Weißrussland ist noch ein weißer Fleck auf der touristischen Landkarte Europas. Nun wurden die Visabestimmungen gelockert: Seit dem 27. Juli 2018 dürfen deutsche Staatsbürger - neben Bürgern aus 73 anderen Staaten - für einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen visumfrei über den Flughafen Minsk einreisen. Darüber informiert das Auswärtige Amt (AA) in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Weißrussland. Auch die Ausreise muss über den internationalen Flughafen der Hauptstadt erfolgen.

Darüber hinaus erforderlich sind ausreichende Barmittel (ein Gegenwert von derzeit rund 21 Euro pro Tag) und eine in dem Land gültige Reisekrankenversicherung, so das AA. Wer länger als fünf Tage bleibt, muss sich im Land registrieren lassen. Die visumfreie Einreise ist beliebig oft möglich, die maximale Aufenthaltsdauer pro Jahr liegt jedoch bei 90 Tagen.