Ab 15 Euro : Tui führt Servicepauschale in eigenen Reisebüros ein

Urlaub im Reisebüro zu buchen, ist komfortabel: Die Mitarbeiter dort beraten ausgiebig, um für Kunden die Wunschreise zu finden. Das sollte honoriert werden, findet man jetzt auch bei Tui.

Hannover | Wer in den Reisebüros der Tui für die Urlaubsbuchung eine Beratung in Anspruch nimmt, muss ab 17. Mai eine Gebühr zahlen. Die Höhe der Servicepauschale richtet sich nach dem Reisepreis und dem Leistungsumfang, erklärt der Veranstalter. Das Standardpaket umfasst etwa Angebots- und Leistungsvergleiche in den Buchungssystemen, Auskunft zu Einreisebest...

