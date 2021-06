Reiselust : Trendbarometer: Deutsche planen trotz Corona Urlaub

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in den meisten Landkreisen unter 100. Das veranlasst so manchen, nun endlich seinen Sommerurlaub zu planen. Mit festen Buchungen halten sich jedoch viele noch zurück.

Köln | Die Mehrheit der Deutschen plant einer Umfrage zufolge trotz Corona-Pandemie eine Reise im Sommer. Zwei von drei Befragten (64 Prozent) gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und ntv am letzten Mai- und ersten Junitag an, im Sommer verreisen zu wollen. Knapp ein Drittel (31 Prozent) will dafür die ganze Zei...

