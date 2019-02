Geschützt vor Wind und Wetter : Travemünde bekommt überdachtes Sandskulpturenfestival

Es ist schon ein paar Jahre her, dass in Travemünde Künstler aus aller Welt zusammenkamen, um Tausende Tonnen Sand zu Skulpturen zu verarbeiten. Im Mai wird es endlich wieder so weit sein. Diesmal kommen die Kunstwerke jedoch in eine Halle.

25. Februar 2019, 15:40 Uhr

Das Ostseebad Travemünde wird nach zwölf Jahren erneut Schauplatz eines Sandskulpturen-Festivals. Das Motto lautet diesmal «Maritime Abenteuer». Eine Bootshalle am Fischereihafen von Lübeck-Travemünde wird die Kunstwerke aus Sand beherbergen.

Auf der überdachten Fläche von 5600 Quadratmeter sollen etwa 150 große und kleine Figuren aus Sand entstehen. Das erklärte Lübecks Tourismuschef Christian Martin Lukas.

Von Mitte April an wird ein Team aus internationalen Sandkünstlern aus rund 16.000 Tonnen Flusssand maritime Welten entstehen lassen. Das Festival wird am 11. Mai eröffnet, man rechnet mit 160.000 bis 200.000 Besuchern. Von 2002 bis 2007 hatten am Strand von Travemünde schon einmal Sandskulpturenfestivals stattgefunden.

Das neue Fest wird von der holländischen Firma Sculpture Event veranstaltet. Das Unternehmen richtet seit vielen Jahren Schauen mit Sand- und Eisskulpturen in aller Welt aus, unter anderem auch auf Rügen und auf Usedom in Mecklenburg-Vorpommern.