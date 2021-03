Klimawandel : Studie: Schneesaison in den Alpen wird immer kürzer

Der Klimawandel verändert die Alpenregionen maßgeblich. Die Gletscher schrumpfen und die Baumgrenze verschiebt sich. Doch auch die Schneephasen im Winter werden kürzer. Das zeigt eine Auswertung von Wetterdaten.

Bozen | Die Berge der Alpen sind laut einer Langzeitstudie im Winter wesentlich kürzer weiß als noch in den Siebzigerjahren. Die Schneesaison unterhalb von 2000 Metern sei je nach Höhenlage und Region um 22 bis 34 Tage kürzer geworden, so berichten Wissenschaftler. Unter der Leitung des Südtiroler Instituts Eurac Research in Bozen wurden Daten Hunderter Me...

