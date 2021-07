Volle Autobahnen : Staugefahr: Welche Routen und Zeiten Reisende besser meiden

Wieder steht ein staureiches Wochenende bevor. Wer auf die Autobahn will, sollte Geduld mitbringen. Auf einigen Strecken und zu bestimmten Zeiten ist diese ganz besonders erforderlich.

Berlin/München | Anfahren, bremsen, anfahren, bremsen - Stillstand. Und wieder von vorn. Für den ADAC beginnt am kommenden Wochenende (16. bis 18. Juli) die „heiße Phase der Sommerreisezeit“ mit überlasteten Fernstraßen in Richtung der typischen Sommerziele. Auch der Auto Club Europa (ACE) erwartet nicht nur viele Staus auf den Autobahnen und den Urlaubsrouten. So...

