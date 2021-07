Volle Züge, großes Gedränge : Situation für Sylt-Pendler auf Bahnstrecke „unhaltbar“

Auf der Strecke von und nach Sylt sollte es im Sommer eigentlich mehr Plätze und Züge geben. Doch pünktlich zum Beginn der Sommersaison klagen Politker und Pendler wieder über Platzmangel.

Niebüll | Dichtes Gedränge in den Zügen, lange Wartezeiten am Bahnsteig: Rund eine Woche nach dem Start der Sommerferien in Hamburg und Berlin prangern Sylt-Pendler und Bürgermeister auf der Urlaubsinsel die „unhaltbaren Zustände“ auf der Marschbahnstrecke an. Dabei hatten die Bahn und das schleswig-holsteinische Wirtschaftsministerium mit einer sogenannten ...

