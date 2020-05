«So ein Mist!» : Schweizer Museum widmet sich Tierkot

Beim Gedanken an Kuhfladen oder Vogelkacke rümpfen die meisten Menschen sicher erst mal die Nase. Doch ein Museum in der Schweiz zeigt nun, dass es über Tierkot viel Spannendes zu wissen gibt.

von dpa

14. Mai 2020, 13:27 Uhr

Wie man auch bei einem eigentlich unappetitlichenThema faszinierende Facetten entdecken kann, das zeigt ein Museum inder Schweiz: «Willkommen in der Welt der Kacke» - so lädt das Hausder Natur in Montorge oberhalb von Sitten im Kanton Wallis jetzt zu seiner Ausstellung «Crotte alors!» - «So ein Mist!» ein.

Besucherinnen und Besucher können sich dort mit Pferdeäpfeln,Kuhfladen und Vogeldreck näher auseinandersetzen. Antworten gibt esauf Fragen wie: «Warum riecht der Kot von Fleischfressern stärker alsder von Pflanzenfressern? Warum fressen Hühner Kieselsteine? WelchesTier kann seinen Kot sechs Monate zurückhalten?»

Der Rundgang mit Einblicken in die Verdauungssysteme der Tierweltsetzt die 30-jährige Tradition des Hauses fort, dem Publikum dieNatur näherzubringen. In einem Zauberwald können nur mit demHandy-Licht Spuren von Hinterlassenschaften von Reh und Fuchs, Taubeund Pferd gesucht werden, wie die Stadt Sitten mitteilt.